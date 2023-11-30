Бритни Спирс поделилась с подписчиками видео топлес

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица записала ролик, в котором она запечатлена топлес, лежа в постели под одеялом. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а ее волосы распущены.

Позже знаменитость выложила серию снимков, на которых она позирует перед камерой в короткой блузке с рюшами и юбке длины мини, оформленной в черно-зеленую клетку. «2023 год — отстой! Я готова к 2024-му!» — подписала звезда пост.

Ранее папарацци запечатлели Бритни Спирс без нижнего белья и с грязной головой на встрече со своим менеджером Кейдом Хадсеном. Исполнительница вышла на улицу в обтягивающем платье-футболке оранжевого цвета, кожаных сапогах с высоким голенищем и с белой сумкой. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней отсутствует бюстгальтер.