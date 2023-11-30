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15:18, 30 ноября 2023Среда обитания

Человечество предупредили о климатическом коллапсе

Гутерриш заявил, что человечество переживает климатический коллапс

Фото: Pxhere

Человечество столкнулось с климатическим коллапсом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает The Guardian.

Гутерриш обратился к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в связи с публикацией доклада о состоянии климата в 2023 году Всемирной метеорологической организацией (WMO). Согласно этому докладу, 2023 год станет самым жарким в истории планеты.

«Рекордное потепление должно заставить мировых лидеров вздрогнуть. Кроме того, оно должно побудить их к действиям», — заявил генсек ООН.

Данные по состоянию на конец октября показали, что глобальная температура в 2023 году на 1,4 градуса Цельсия превысила доиндустриальные показатели. Это связано с продолжительным ростом объема выбросов углерода от использования ископаемого топлива, а также с климатическим явлением Эль-Ниньо. Эксперты отмечают, что из-за Эль-Ниньо температурный рекорд может быть вновь побит в 2024 году, приблизив глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия — максимум, дальше которого страны договорились не допускать изменение климата.

Ранее ООН призвала богатые страны увеличить траты на защиту климата до 400 миллиардов долларов в год.

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      Александра Качан
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