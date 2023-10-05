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17:15, 5 октября 2023Среда обитания

В ООН призвали богатые страны увеличить траты на борьбу с глобальной проблемой

ООН призвала увеличить траты на защиту климата до 400 миллиардов долларов в год

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В Организации объединенных наций (ООН) призвали мировые державы увеличить траты на борьбу с климатическим кризисом. К 2030 году объем финансирования бедных должен вырасти с 200 до 400 миллиардов долларов в год, говорится в докладе, подготовленном к 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Дубае.

Те же сроки в организации поставили для прекращения добычи ископаемого топлива. Эта инициатива не нова, но оставалась на заднем плане во время климатических саммитов в Глазго в 2021 году и в Шарм-эль-Шейхе в 2022 году. Кроме того, в ООН считают возможным к 2030 году утроить мощности возобновляемых источников энергии и в два раза повысить эффективность их использования во всем мире, а к 2050 году — достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа. Однако гарантий того, что предложения, упомянутые в докладе, войдут в итоговый документ и будут включены в официальную повестку саммита, нет.

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Эти шаги, хоть и оцениваются ООН как недостаточные, должны предотвратить повышение глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Такая задача была поставлена организацией при заключении Парижского соглашения в 2015 году. Она также подразумевает проверку успехов мировых держав в борьбе с выбросами углекислого газа каждые пять лет.

В конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что человечество прикладывает недостаточно усилий для решения проблемы резкого изменения климата и тем самым уже «открыло врата в ад». В случае если ничего не изменится, температура воздуха повысится на 2,8 градуса. Это значит, что население планеты приблизится к нестабильному и опасному миру, поэтому нужны новые меры, добавил он.

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    Виктория Клабукова
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