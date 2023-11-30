Растящие собак на убой фермеры выступили против запрета собачьего мяса

В Южной Корее отказ от собачьего мяса вызвал волну протестов среди фермеров

В Южной Корее фермеры, растящие собак на убой, выступили против закона о запрете собачьего мяса. Об этом сообщает Reuters.

После того как правительство Южной Кореи совместно с правящей партией «Гражданская сила» анонсировали, что в течение года примут закон, запрещающий употребление и продажу собачьего мяса, это вызвало в стране волну протестов. Владельцы собачьих питомников и ресторанов, специализирующихся на блюдах из мяса собак, начали устраивать митинги у здания парламента и требовать отмены решения правительства об отказе от этого продукта.

По их словам, запрет на собачье мясо лишит их средств к существованию, а также ограничит клиентов в выборе, ведь в Корее блюда из такого мяса традиционно употребляли, чтобы пережить летнюю жару. «Если мне придется закрыться при моем финансовом положении, то у меня нет ответа на вопрос, что мне делать потом. Я занимаюсь этим уже 12 лет, и это произошло очень неожиданно», — сказал Ли Кен Сиг, который владеет фермой недалеко от Сеула, на которой выращивают до 1100 собак ежегодно.

Опрос Gallup Korea, проведенный в прошлом году, показал, что почти две трети респондентов выступают против употребления в пищу собачьего мяса, и только восемь процентов заявили, что ели его в прошлом году. При этом в 2015 году эта цифра составляла 27 процентов.

Несмотря на снижение популярности собачьего мяса и активные действия зоозащитников, предыдущие попытки запретить собачье мясо провалились из-за протестов. На этот раз правительство предложило фермам и ресторанам трехлетний льготный период для выхода из отрасли, а также сообщило, что будут созданы специальные программы финансовой помощи, чтобы владельцы могли без ущерба закрыть бизнес и заняться чем-то другим.

Многие противники запрета винят в его появлении первую леди Ким Кеон Хи, ярую противницу употребления собачьего мяса, которая вместе со своим мужем президентом Юн Сок Елем держит шесть собак.

Ранее сообщалось, что в Китае полицейские спасли более тысячи кошек, которых собирались пустить на мясо для последующей продажи магазинам и ресторанам. Кошачье мясо в стране запрещено к употреблению.