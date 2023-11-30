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15:15, 30 ноября 2023Культура

Дядя Наргиз ответил на обвинения Фадеева в «крышевании» певицы

Дядя певицы Наргиз заявил, что не несет ответственности за ее поступки

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Дядя узбекской певицы Наргиз Закировой Фаррух Закиров ответил на обвинения музыкального продюсера Максима Фадеева в «крышевании» артистки. Его цитирует NEWS.ru.

По словам исполнителя, он не несет ответственности за поступки племянницы. «Все, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я "стою за чем-либо" или "крышую чьи-либо поступки", — это абсолютная ложь», — заявил Закиров.

Музыкант также подчеркнул, что является сторонником дружбы между народами России и Узбекистана.

Ранее Максим Фадеев назвал заявления Наргиз о спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) экстремистскими. Продюсер также призвал МВД и ФСБ проверить концертную деятельность дяди артистки Фарруха Закирова в России.

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      Варвара Кошечкина
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