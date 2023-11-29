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16:26, 29 ноября 2023Культура

Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими

Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими и призвал проверить ее дядю

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Музыкальный продюсер Максим Фадеев назвал заявления узбекской певицы, звезды шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закировой о спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) экстремистскими. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одно дело, что эту "красную черту" она давно перешла в отношениях со мной, но в данном случае это уже слишком серьезно. Я это расцениваю как экстремизм и призывы к массовым убийствам. И это все происходит публично», — сказал он.

Продюсер также призвал МВД и ФСБ проверить концертную деятельность дяди артистки Фарруха Закирова в России. «Почему ей все это сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фаррух Закиров», — добавил Фадеев.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит Наргиз на предмет финансирования ВСУ. До этого певица поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским.

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