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17:16, 30 ноября 2023Путешествия

Еще одна страна Азии захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией

Минстрой России: Лаос захотел возобновить прямое авиасообщение с Россией

Фото: Unsplash

Еще одна страна Азии — Лаос — захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией, сейчас вопрос прорабатывается Росавиацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

В ведомстве отметили, что турпоток россиян в Лаос в 2024 году превысил допандемийные показатели. «Существует и потенциал для дальнейшего роста благодаря безвизовому режиму», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» начали принимать банки Лаоса. Посол России в этом государстве Владимир Калинин выразил надежду, что россияне будут чаще посещать страну, в том числе после запуска дополнительных авиарейсов.

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      Зарина Дзагоева
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