Еще одна страна Азии начала принимать российские карты

Посол России Калинин: банки Лаоса начали принимать карты «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать банки еще одной страны Азии — Лаоса. Об этом РИА Новости сообщил посол России в этом государстве Владимир Калинин.

«Некоторые банки уже принимают карты "Мир", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — заявил он.

По мнению дипломата, Лаос неоправданно пользуется недостаточной популярностью у путешественников из России. Он отметил, что в этой дружелюбной и самобытной стране 2024 год объявлен Годом туризма. Посол выразил надежду, что россияне будут чаще посещать Лаос, в том числе после запуска дополнительных авиарейсов.

Ранее стало известно, что российские банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. В число государств, где появилась возможность расплачиваться таким образом, вошел и Лаос.

Эта страна Юго-Восточной Азии входит в топ-пять самых дешевых заграничных направлений для путешествий на Новый год. Средняя стоимость ночи в отеле там составляет 7,6 тысячи рублей. В перечень также вошли Индия, Бахрейн, Абхазия и Казахстан.