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08:15, 30 ноября 2023Путешествия

Названы самые дешевые направления путешествий на Новый год для россиян

«Яндекс Путешествия»: самым дешевым новогодним направлением названа Индия

Фото: Unsplash

Индия, Бахрейн и Абхазия названы самыми дешевыми направлениями для путешествий на Новый год. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средняя цена за ночь в индийском отеле составит 5,4 тысячи рублей, в Бахрейне — 5,5 тысяч рублей, в Абхазии — 5,8 тысячи рублей. В пятерку лидеров также попали Казахстан (7,1 тысяча рублей) и Лаос (7,6 тысячи рублей).

Среди регионов России самыми доступными по проживанию стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя цена отеля составит 3 тысячи рублей, Республика Коми (3,3 тысячи рублей), Республика Калмыкия (4 тысячи рублей), Оренбургская область (4,1 тысяча рублей) и Республика Марий Эл (4,4 тысячи рублей).

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, как туристам из России сэкономить в Новый год на любимом курорте российских богачей — в Объединенных Арабских Эмиратах. Для этого им рекомендовали выбирать городские отели вместо пляжных.

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      Зарина Дзагоева
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