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09:13, 30 ноября 2023Из жизни

Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

NBC Connecticut: жительнице США подали в ресторане салат с пальцем менеджера

Фото: Charlie Solorzano / Unsplash

В США женщина неожиданно для себя попробовала человечину, когда заказала салат в ресторане. Об этом сообщает NBC Connecticut.

Инцидент произошел в одном из ресторанов сети Chopt в штате Нью-Йорк. По словам жительницы Коннектикута Эллисон Коцци, она ела салат и вдруг поняла, что «жует фрагмент человеческого пальца, смешанного с салатом и превратившегося в его часть».

Как выяснилось, палец принадлежал менеджеру ресторана. Он случайно отрубил его кончик, когда резал руколу. После травмы ему пришлось уехать в больницу. Пока его не было, салат с пальцем подали посетителям заведения, в том числе Коцци.

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Департамент здравоохранения оштрафовал ресторан на 900 долларов (около 80 тысяч рублей), а Коцци подала судебный иск и потребовала у Chopt денежной компенсации. По словам женщины, случившееся шокировало ее, причинило ущерб ее когнитивным способностям и привело к паническим атакам, мигрени, тошноте, головокружению, боли в шее и плечах.

Ранее сообщалось, что американка приготовила пасту болоньезе с куском собственного мениска и угостила бойфренда. Девушка перенесла операцию на колене, забрала вырезанный кусок и приготовила его.

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      Олег Парамонов
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