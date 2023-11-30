Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

NBC Connecticut: жительнице США подали в ресторане салат с пальцем менеджера

В США женщина неожиданно для себя попробовала человечину, когда заказала салат в ресторане. Об этом сообщает NBC Connecticut.

Инцидент произошел в одном из ресторанов сети Chopt в штате Нью-Йорк. По словам жительницы Коннектикута Эллисон Коцци, она ела салат и вдруг поняла, что «жует фрагмент человеческого пальца, смешанного с салатом и превратившегося в его часть».

Как выяснилось, палец принадлежал менеджеру ресторана. Он случайно отрубил его кончик, когда резал руколу. После травмы ему пришлось уехать в больницу. Пока его не было, салат с пальцем подали посетителям заведения, в том числе Коцци.

Департамент здравоохранения оштрафовал ресторан на 900 долларов (около 80 тысяч рублей), а Коцци подала судебный иск и потребовала у Chopt денежной компенсации. По словам женщины, случившееся шокировало ее, причинило ущерб ее когнитивным способностям и привело к паническим атакам, мигрени, тошноте, головокружению, боли в шее и плечах.

Ранее сообщалось, что американка приготовила пасту болоньезе с куском собственного мениска и угостила бойфренда. Девушка перенесла операцию на колене, забрала вырезанный кусок и приготовила его.