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15:22, 30 ноября 2023Мир

Фон дер Ляйен заверила в способности ЕС произвести миллион снарядов для Украины

Фон дер Ляйен: Евросоюз способен произвести миллион снарядов для ВСУ в 2024 году

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европейский союз (ЕС) способен произвести миллион артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула aон дер Ляйен. Ее цитирует ТАСС.

«Евросоюз, безусловно, сможет произвести один миллион снарядов в следующем году», — подчеркнула она в ходе заседания Европейского оборонного агентства.

Ранее представители ЕС признавали, что не смогут обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов к марту 2024 года.

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      Глеб Бажуткин
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