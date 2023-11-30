Фон дер Ляйен заверила в способности ЕС произвести миллион снарядов для Украины

Фон дер Ляйен: Евросоюз способен произвести миллион снарядов для ВСУ в 2024 году

Европейский союз (ЕС) способен произвести миллион артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула aон дер Ляйен. Ее цитирует ТАСС.

«Евросоюз, безусловно, сможет произвести один миллион снарядов в следующем году», — подчеркнула она в ходе заседания Европейского оборонного агентства.

Ранее представители ЕС признавали, что не смогут обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов к марту 2024 года.