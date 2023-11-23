В ЕС признали неспособность обеспечить военные потребности Украины

Politico: Евросоюз закупит снаряды для Киева вне блока в случае провала поставок

ЕС теряет веру в свою способность обеспечить военные потребности Украины — миллион артиллерийских снарядов к марту, потому союз готов закупить снаряды для Киева вне блока в случае, если провалит поставки. Этот факт признал высокопоставленный французский дипломат в беседе с изданием Politico.

«Пока мы не придем к такому выводу, мы не будем этого делать (покупать за рубежом), но если нам придется приспосабливаться, мы приспособимся», — так дипломат ответил на вопрос, что будет, если станет очевидно, что Евросоюз не сможет достичь мартовской цели. Таким образом, Франция серьезно отходит от привычной позиции — поощрения закупать европейское оружие и боеприпасы.

По словам дипломата, в первую очередь в вопросе военной помощи Украине страны ЕС ориентируются на то, чтобы стимулировать отечественных производителей наращивать промышленные мощности по выпуску боеприпасов, однако «знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины».

Ранее сообщалось, что на фоне заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину предстоит сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине.