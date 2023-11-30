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11:48, 30 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ предостерегла двоих россиян от попыток контактов с украинскими спецслужбами

Двум жителям ДНР объявили предостережения за попытки контактов с СБУ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) объявило официальные предостережения о недопустимости действий двум местным жителям, пытавшимся контактировать со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в ФСБ, контакты с украинскими спецслужбами создают условия для привлечения к ответственности по статьям 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») и 275 («Государственная измена») Уголовного кодекса РФ. В ведомстве подчеркнули, что своевременное обращение в правоохранительные органы и раскаяние о случаях сотрудничества позволяет избежать уголовной ответственности.

Ранее в Волгограде сотрудники ФСБ вынесли предостережение россиянам, собиравшимся воевать на стороне Вооруженных сил Украины.

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      Олеся Мицкевич
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