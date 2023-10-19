ФСБ предостерегла от госизмены собиравшихся воевать за ВСУ россиян

В Волгограде ФСБ предостерегла двух россиян от госизмены в пользу Украины

В Волгограде ФСБ вынесла предостережение двум россиянам, собиравшимся воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщает «Говорит Москва».

Силовики выяснили, что мужчины вступили в контакт с представителями украинских спецслужб и заявили о готовности воевать в ВСУ за предоставление им украинского гражданства. Кроме того, они пытались разузнать о преимуществах, предоставляемых военным на Украине.

ФСБ предупредила россиян, что в их действиях имеются признаки государственной измены, и напомнила о неизбежности наказания за это.

18 сентября в Республике Адыгея ФСБ предотвратила попытку россиянина вступить в легион «Свобода России» (решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации).