ФСБ предотвратила попытку мужчины вступить в легион «Свобода России»

ФСБ предупредила мужчину, решившего вступить в легион «Свобода России»

В Республике Адыгея ФСБ предотвратила попытку россиянина вступить в легион «Свобода России» (решением Верховного суда РФ признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным силовиков, в сентябре 2022 года житель Майкопа поддался украинской информационной пропаганде и решил вступить в легион, получив инструкции, как перейти на сторону противника. ФСБ предупредила россиянина о недопустимости реализации его планов. Мужчине дали официальное предупреждение, что при попытке реализовать свой замысел его ждет уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Силовики напомнили, что целью «Легиона» является идеологическая обработка российской молодежи и вовлечение ее в террористическую деятельность.