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20:03, 30 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала держащих в страхе жителей российского района вымогателей

В Ростовской области ФСБ задержала вымогателей, держащих в страхе жителей района
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Миллеровском районе Ростовской области двух молодых людей 24 и 18 лет, которые вымогали деньги у местных жителей и держали их в страхе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным силовиков, задержанные применяли физическую силу и насилие к людям, требуя от них денежные средства. Возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Молодым людям грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что следователи в Дагестане проводят проверку после инцидента с вымогательством денег у малолетних школьников.

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      Илона Палей
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