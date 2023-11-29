Российский подросток избивал малолетних школьников и вымогал у них деньги

СК проводит проверку после вымогательства денег у малолетних детей подростком

Следователи в Дагестане проводят проверку после инцидента с вымогательством денег у малолетних школьников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) республики.

По данным ведомства, все произошло в одной из школ Хасавюрта в Республике Дагестан. В социальных медиа была размещена информация о том, что в учебном заведении подросток требует от учащихся деньги под угрозой насилия и применяет физическую силу в отношении малолетних.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. После проведения проверки следователями будем принято процессуальное решение.

Ранее в Красноярске задержали мужчину и женщину, подозреваемых в похищении 26-летней знакомой для склонения к проституции.