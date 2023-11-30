Генконсульство Германии прекратило работу в одном российском городе

Генконсульство Германии прекратило работу в Калининграде с 30 ноября

Генконсульство Германии с 30 ноября прекратило работу в одном российском городе — Калининграде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что по консульским и паспортным вопросам теперь придется обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. «По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в Визовый отдел Посольства Германии в Москве», — указано на сайте.

Ранее российская тревел-блогерша назвала три странных вещи в домах жителей ФРГ. Она сообщила, что там часто бывает много пустых бутылок, поскольку немцы сдают стеклянную тару, а взамен получают талоны, которые можно использовать в магазинах и супермаркетах.

