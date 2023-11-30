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12:12, 30 ноября 2023Путешествия

Генконсульство Германии прекратило работу в одном российском городе

Генконсульство Германии прекратило работу в Калининграде с 30 ноября

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Генконсульство Германии с 30 ноября прекратило работу в одном российском городе — Калининграде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что по консульским и паспортным вопросам теперь придется обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. «По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в Визовый отдел Посольства Германии в Москве», — указано на сайте.

Ранее российская тревел-блогерша назвала три странных вещи в домах жителей ФРГ. Она сообщила, что там часто бывает много пустых бутылок, поскольку немцы сдают стеклянную тару, а взамен получают талоны, которые можно использовать в магазинах и супермаркетах.

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      Зарина Дзагоева
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