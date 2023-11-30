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14:02, 30 ноября 2023Среда обитания

Москвичи пожаловались на снег с химикатами

Жители Измайлово пожаловались на своз снега с реагентами к охраняемому лесу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители московского района Измайлово жалуются на своз грязного снега с реагентами к местному лесу. Он может представлять угрозу для редкой фауны, пишут горожане в Telegram-канале «Изнанка Измайлово».

Измайловский лесопарк считается особо охраняемой природной территорией. Складируя возле него грязный снег, убранный со столичных дорог, власти могут отравлять местную природу химикатами, сетуют подписчики. Растаявший снег вместе с реагентами потечет в лес, а затем в близлежащие Олений и Измайловские пруды. На этих водоемах гнездятся птицы, занесенные в Красную книгу.

В разговоре с агентством РИА Новости эколог Антон Ястребцев объяснил, что научных данных о вредном воздействии реагентов на реки, озера и другие водоемы не существует. На состав водопроводной воды противогололедные средства, по его словам, также не воздействуют.

Ранее москвичка получила ожог глаза от брошенного дворником реагента. Врачи диагностировали ожог роговицы и отправили женщину лечиться амбулаторно.

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      Виктория Клабукова
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