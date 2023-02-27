Москвичка получила ожог глаза от брошенного дворником реагента

Москвичка сделала замечание дворнику и получила ожог глаза от брошенного им реагента

Жительница Москвы сделала замечание дворнику и получила химический ожог глаза от брошенного им реагента. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы 26 февраля. Москвичка вместе с мужем выходила из магазина в Заревом проезде, когда уроженец Узбекистана, работающий дворником в супермаркете, посыпал дорогу реагентами против гололеда.

По данным издания, супруги попросили мужчину не размахивать и быть аккуратнее, но он проигнорировал их просьбу и начал подбрасывать реагенты еще активнее. В результате крупинки химического вещества попали женщине в глаз и она ощутила резкую боль.

Россиянка обратилась к врачам, которые диагностировали ожог роговицы и отправили женщину лечиться амбулаторно. Супруг пострадавшей обратился в полицию, в отношении дворника проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина выстрелила из сигнального пистолета в дворника, который, по ее мнению, плохо убрал территорию.