Калужский губернатор взял на контроль ситуацию с похищением второклассницы

Шапша взял на контроль ситуацию с похищением второклассницы в Козельске

Губернатор Калужской области Владислав Шапша взял на контроль ситуацию с похищением второклассницы в Козельске. Об этом глава российского региона рассказал в Telegram-канале.

Он заверил, что работы по поиску восьмилетней девочки ведутся. «Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого предпринимаются», — написал калужский губернатор. По его данным, волонтеров также привлекли к операции по спасению школьницы.

Об исчезновении второклассницы стало известно в четверг, 30 ноября.

Предположительно, ребенка похитили в Козельске по пути из школы домой. Девочка вышла из школьного автобуса и находилась в компании одноклассников.

Когда ребята разделились, до дома девочке оставалось пройти 700 метров. Ближе к вечеру, когда родители уже вели поиски ребенка, матери поступило сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет.