В Калужской области неизвестные похитили второклассницу и потребовали выкуп

В Козельске неизвестные похитили школьницу и потребовали выкуп в криптовалюте

В Калужской области полиция начала розыск неизвестных злоумышленников, похитивших ученицу второго класса ради выкупа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, школьницу похитили в Козельске по пути из школы домой. Она вышла из школьного автобуса и шла вместе с одноклассниками. Когда ребята разделились, до дома девочке оставалось пройти 700 метров. Ближе к вечеру, когда родители уже вели поиски ребенка, матери поступило сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет.

Родителям пообещали, что девочку вернут целой и невредимой, если они не будут обращаться в полицию и выполнят требования похитителей. Однако мать отказалась платить и обратилась в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

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