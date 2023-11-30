Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 30 ноября 2023Силовые структуры

В Калужской области неизвестные похитили второклассницу и потребовали выкуп

В Козельске неизвестные похитили школьницу и потребовали выкуп в криптовалюте

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Калужской области полиция начала розыск неизвестных злоумышленников, похитивших ученицу второго класса ради выкупа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, школьницу похитили в Козельске по пути из школы домой. Она вышла из школьного автобуса и шла вместе с одноклассниками. Когда ребята разделились, до дома девочке оставалось пройти 700 метров. Ближе к вечеру, когда родители уже вели поиски ребенка, матери поступило сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет.

Родителям пообещали, что девочку вернут целой и невредимой, если они не будут обращаться в полицию и выполнят требования похитителей. Однако мать отказалась платить и обратилась в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

29 ноября сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил 28-летнего гражданина Киргизии к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима за кражу троих детей его знакомого.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины

      Лаврова сравнили с «легендой номер 17»

      В Евросоюзе назвали незаконным одно из нововведений социальных сетей Meta

      Названа республика России с невероятными блюдами

      В Европе перезапустят названную в честь знаменитого разбойника торговую площадку

      Регина Тодоренко решила подарить квартиру неизвестному

      Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче Лиги чемпионов

      Названы лучшие способы вложения средств

      Китайская экономика перестала подавать надежды

      Россиянкам назвали самые сексуальные для мужчин детали женского гардероба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости