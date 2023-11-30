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16:05, 30 ноября 2023Силовые структуры

Отца второклассницы из Калужской области проверят на причастность к ее похищению

Shot: отец второклассницы из Козельска может быть причастен к ее похищению
Начало событий в новости В Калужской области неизвестные похитили второклассницу и потребовали выкуп

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Сотрудники полиции проверяют отца пропавшей второклассницы из Калужской области на причастность к ее похищению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По одной из версий, отец знал о передвижениях девочки и мог организовать похищение через знакомых. Сейчас он отбывает наказание в колонии. По другой версии, к похищению второклассницы может быть причастен кто-то из потерпевших по делам в отношении ее отца. Ранее мужчина был судим за кражу, угон, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и мошенничество в сфере кредитования.

О пропаже девочки в Козельске стало известно в четверг, 30 ноября. После похищения на телефон ее матери пришло сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо отправить на указанный счет в криптовалюте.

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