Отца второклассницы из Калужской области проверят на причастность к ее похищению

Shot: отец второклассницы из Козельска может быть причастен к ее похищению

Сотрудники полиции проверяют отца пропавшей второклассницы из Калужской области на причастность к ее похищению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По одной из версий, отец знал о передвижениях девочки и мог организовать похищение через знакомых. Сейчас он отбывает наказание в колонии. По другой версии, к похищению второклассницы может быть причастен кто-то из потерпевших по делам в отношении ее отца. Ранее мужчина был судим за кражу, угон, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и мошенничество в сфере кредитования.

О пропаже девочки в Козельске стало известно в четверг, 30 ноября. После похищения на телефон ее матери пришло сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо отправить на указанный счет в криптовалюте.