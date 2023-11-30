Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:30, 30 ноября 2023Бывший СССР

Казахстан закупит военные самолеты в странах НАТО

Казахстан получит военно-транспортные самолеты от стран НАТО

Фото: Aleksandr Markin / Wikimedia

Казахстан получит военно-транспортные самолеты от стран НАТО. Об этом пишет Orda.

О сделке рассказал заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана Ержан Нильдибаев. Чешские легкие военно-транспортные самолеты L-410 должны прибыть в начале декабря. Кроме этого, в Испании в 2024 году планируется закупить тяжелый военно-транспортный самолет А-400.

При этом Ержан Нильдибаев отметил, что от приобретения истребителей Rafale решено было отказаться: «Хорошая машина, но очень дорогая. Поэтому считаем, что, выбирая в вопросе "цена-качество", мы пока остановились на самолете Су-30СМ».

До конца года в распоряжение казахских военных должны поступить четыре российских истребителя Су-30СМ. В 2024 году планируется поставка еще шести самолетов этой же модели.

Ранее Министерство обороны Казахстана опровергло информацию о поставках военной техники в Армению.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

      Мошенники предлагали россиянам помощь в оплате долга за ЖКУ и воровали квартиры

      Растящие собак на убой фермеры выступили против запрета собачьего мяса

      Захарова назвала итоги встречи ОБСЕ для безопасности в Европе

      В Европе приготовили решение по использованию замороженных активов России

      Валерия Гергиева представят коллективу Большого театра как нового директора

      Казахстан закупит военные самолеты в странах НАТО

      В США допустили взятие Россией Одессы и Харькова

      Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Петербурге

      На Wildberries зафиксировали рекордную сумму за отказ от товара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости