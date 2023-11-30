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20:37, 30 ноября 2023Из жизни

Косметические процедуры косаток попали на видео

Ученые впервые засняли, как косатки занимаются косметическими процедурами

Необычные косметические процедуры группы косаток впервые попали на видео. Об этом пишет IFL Science.

В ходе создания документального сериала для National Geographic под названием Incredible Animal Journeys («Удивительные приключения животных») съемочной группе удалось заснять поведение косаток, которое раньше никогда не попадало на камеру. Ученые проследили за семьей косаток, которые приплыли к айсбергам и начали заниматься очищением кожи от водорослей при помощи льда. Косатки терлись о них, чтобы достичь своей цели.

«Нам всем нужно заботиться о коже, но у этой группы косаток уникальная проблема. Они не могут линять в такой холодной воде, и на их коже накапливается желто-зеленый налет из водорослей. Эта семья научилась отшелушивать верхний слой кожи при помощи айсбергов. Это показывает, насколько умны и находчивы косатки», — рассказала продюсер серии Сара Гиббс.

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Альтернативное решение проблемы с водорослями — проплыть около 11,2 тысячи километров до места, где вода достаточно теплая, чтобы косатки могли линять. Подобное путешествие считается самой длинной миграцией из тех, что животные совершают исключительно с целью ухода за кожей. Однако косатки готовы преодолевать такое расстояние ради избавления от налета водорослей.

Ранее сообщалось, что косатки 45 минут атаковали яхту в Гибралтарском проливе и потопили ее. Судно Grazie Mamma II, которое 31 октября вывели из строя морские животные, принадлежало польской круизной компании Morskie Mile.

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      Антонина Черташ
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