Косатки потопили польское судно

Insider: в Гибралтарском проливе косатки потопили польскую яхту

В Гибралтарском проливе косатки 45 минут атаковали яхту и потопили ее. Об этом сообщает Insider.

Судно Grazie Mamma II, которое 31 октября вывели из строя морские животные, принадлежало польской круизной компании Morskie Mile. В результате продолжительной атаки яхта была серьезно повреждена. Несмотря на попытки капитана, экипажа, поисково-спасательной службы и Королевских военно-морских сил Марокко доставить судно в порт, оно затонуло недалеко от марокканского порта Tanger-Med. Члены экипажа не пострадали.

Отмечается, что польская яхта стала четвертым потопленным косатками судном за последние три года. С 2020 года исследователи зафиксировали сотни нападений китов на суда в Гибралтарском проливе. В настоящее время ученые не могут назвать точную причину агрессии косаток. Согласно одной из гипотез, косатка по прозвищу Глэдис Белая пострадала во время встречи с яхтой в 2020 году. После этого она и ее родственники стали считать угрозой все суда определенного размера. Другие ученые склонны думать, что косатки просто развлекаются, выводя судна из строя.

Ранее сообщалось, что 55-летний серфер из Австралии врезался в кита и едва не утонул. Мужчина рассказал, что животное зацепилось за трос, который был прикреплен к его ноге, поэтому он несколько секунд не мог подняться на поверхность.

