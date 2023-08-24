Морякам впервые пришлось отстреливаться от косаток. Почему киты-убийцы ополчились на людей и стали топить корабли?

Моряки в Испании начали стрелять по окружившим их косаткам

20 августа в сети появились кадры, на которых моряки в Гибралтарском проливе у города Тарифа отстреливаются от окруживших их яхту косаток. Этот инцидент вывел трехлетнее противостояние морских хищников и людей на новый уровень. Зоозащитники сразу же подняли шум, а ученые снова развели руками — почему косатки атакуют небольшие суда, они не знают.

Нападения этих морских животных случались и раньше, но происходили два-три раза в десятилетие и почти никогда не приводили к серьезным последствиям. Ситуация изменилась в мае 2020 года. С тех пор в водах Испании и Португалии зафиксированы сотни атак косаток на небольшие суда. Более того, три яхты после этих нападений пошли ко дну.

Статистически получается, что подобные инциденты случаются почти каждые двое суток. За два дня до стрельбы у берегов Тарифы косатки набросились на прогулочное судно «Санта-Барбара» в водах Португалии и оторвали ему руль. Моряки вылили в воду дизельное топливо, пытаясь отпугнуть хищников. В итоге косатки уплыли, а «Санта-Барбару» взяли на буксир спасатели.

Там были две косатки поменьше и одна взрослая. Мелкие трясли руль, а большая отплывала и с разгона таранила яхту в борт Вернер Шауфельбергер шкипер судна, потопленного косатками 4 мая

Неделей ранее в том же районе произошел похожий случай. Тогда с косатками столкнулся пожилой мореход. Агрессивные животные также оторвали руль его судна. 23 июня сообщалось, что три косатки в Гибралтарском проливе набросились на яхту спортсменов, участвовавших в регате.

Что известно о нападающих косатках?

Ученые пока не могут назвать точную причину агрессии косаток. Дело в том, что эти животные очень умны. Их поведение отличается не только в разных регионах планеты, но и в отдельных семейных группах.

Семьи косаток состоят из старшей самки и ее детенышей разного возраста. В каждую группу входят родственные семьи. Нередко у них есть свой язык: набор вокальных сигналов, которые они используют для общения. При этом некоторые сигналы остаются общими для всех косаток.

Внутривидовое насилие у этих хищников почти отсутствует. Во время семейных скандалов самыми агрессивными проявлениями недовольства могут быть возмущенные хлопки ластами по воде.

Косатка с оторванным рулем в пасти Кадр: USA TODAY / YouTube

Каждая территориальная популяция специализируется на ловле всего одного-двух видов добычи. Например, в районе Пиренейского полуострова косатки питаются главным образом синим тунцом, который с весны по лето собирается в Гибралтарском проливе, а позже мигрирует к берегам испанской Галисии. Большинство нападений на яхты происходит именно на этом маршруте.

более 500 нападений косаток произошло с 2020 года

За три года постоянных атак косаток ученые собрали много материала о животных из самой агрессивной группы, которых опознали благодаря данным зоозащитников. Их прозвали косатками-гладиаторами и дают им имена, начинающиеся со слова «глэдис».

Главной зачинщицей нападений считают старшую косатку одной из семей, которой дали прозвище Глэдис Белая. Ее постоянными сообщниками являются родные сестры Глэдис Клара и Глэдис Далила, а также детеныши Глэдис Филабрес и Глэдис Тарик.

Кроме того, мать Глэдис Белой — Глэдис Ламара — также замечена во время набегов на мореходов. При этом она никогда не участвует в нападениях лично, а лишь наблюдает за происходящим со стороны.

Почему косатки стали нападать на людей?

Сначала в атаках на яхты участвовали девять хищников. Этим летом ученые заявили, что их число выросло до 15. По одной из версий, старшие особи учат нападать на лодки молодняк. Правда, с этой теорией согласны далеко не все специалисты.

Мы не думаем, что косатки специально учат детенышей этому. Однако модель поведения распространилась на молодых по вертикали, а потом уже среди них по горизонтали, потому что они считают это чем-то очень важным Альфредо Лопес Фернандес биолог из Университета Авейро, специалист по изучению косаток

Сейчас все большую популярность набирает гипотеза, согласно которой в 2020 году Глэдис Белая пострадала во время встречи с некоей яхтой. После этого она и ее родственники стали считать угрозой все суда определенного размера.

Косатки действительно нападают преимущественно на лодки длиной до 12 метров, идущие на скорости около 10 километров в час. Почти всегда они в первую очередь атакуют корму яхты и пытаются вывести из строя ее руль.

Семейная группа косаток Фото: Francois Gohier / VW Pics / Universal Images Group / Getty Images

Целью хищников становится примерно одно судно из ста, так что, возможно, они внимательно выбирают их по неким параметрам, считают ученые. При этом, если лодка останавливается, животные быстро отстают от нее.

Некоторые ученые склонны думать, что косатки просто развлекаются. Так считает, например, испанский морской биолог Рено де Стефанис, который заявил, что ни о какой мести лодкам речи идти не может, а животным просто нравится играть с винтами небольших яхт. На это, по его мнению, указывает то, что косатки теряют интерес к судну, когда оно выключает мотор. Такого мнения придерживаются и другие специалисты.

Они невероятно любопытные и игривые животные, и вполне возможно, что во всем этом больше игры, чем агрессии Дебора Джайлс исследователь косаток из Вашингтонского университета и некоммерческой организации Wild Orca

Согласно еще одной экстравагантной, но не лишенной оснований теории, нападения на суда могут быть модным поветрием среди косаток, как бы странно это ни звучало. Другое подобное увлечение ученые, например, наблюдали в 1987 году, когда группа этих хищников в заливе Пьюджет в США завела моду таскать на головах туши лосося.

Сначала с таким украшением на морде появилась одна из старших самок. Через несколько недель уже не только ее семья, но и две соседние щеголяли в «шляпках» из лосося. А потом мода ушла так же внезапно, как появилась. В следующем году некоторые косатки пытались ее возродить, но у них ничего не получилось.

Противостояние людей и косаток может обостриться

Какой бы ни была причина нападений косаток на яхты у берегов Испании и Португалии, зоозащитники все чаще заявляют о растущей опасности для местной популяции. События 20 августа показали, что некоторые мореходы готовы идти на жесткие меры.

Косатка направляется к рыболовецкому судну в Гибралтарском проливе Фото: Robertharding / Legion-Media

Французский яхтсмен Себастьян Дестремау, на чью лодку косатки тоже нападали, выразил опасения по поводу перспектив развития конфликта и обвинил журналистов в его раздувании.

Проблема в том, что СМИ особенно подчеркивают агрессию, и поэтому люди вооружаются, тащат дробовики на борт Себастьян Дестремау французский моряк

Правительство Испании уже запустило программу, согласно которой всех местных косаток нужно пометить GPS-маячками, чтобы свести к минимуму вероятность взаимодействия с парусными судами. Национальная круизная ассоциация Португалии заявила, что ее специалисты тестируют некие акустические устройства для отпугивания косаток.

Однако зоозащитники опасаются, что все больше мореходов будут брать на борт оружие и калечить редких животных, которых в регионе насчитывается всего около 50 особей.