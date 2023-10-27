Серфер врезался в выпрыгнувшего из воды кита и едва не утонул

9 News: в Австралии серфер врезался в выпрыгнувшего из воды кита

55-летний серфер из Австралии врезался в кита и едва не утонул. Об этом сообщает 9 News.

Инцидент произошел у побережья пригорода Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, утром 25 октября. Джейсон Брин занимался вингфойлом: он стоял на доске и плыл по воде благодаря потокам воздуха, толкающим надувное крыло у него в руках. Внезапно прямо перед ним из воды выпрыгнул горбатый кит. Серфер столкнулся с ним и упал с доски.

Животное приземлилось на Брина, в результате чего тот оказался под водой. Мужчина рассказал, что кит зацепился за трос, который был прикреплен к его ноге, поэтому он несколько секунд не мог подняться на поверхность. «Я думал, что все кончено. Потом я почувствовал, что трос оборвался, подумал: "Слава Богу", а затем выплыл на поверхность», — рассказывает он.

Брин считает, что его спас возраст кита. Тот, по его словам, был молодым и гладким. Взрослые киты, как считает серфер, покрыты острыми ракушками, которые разорвали бы его на части.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берегу моря обнаружили останки крупной акулы-людоеда, которую растерзало неизвестное животное. Предполагается, что длина акулы составляла около трех метров.

