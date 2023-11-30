Россиян предупредили о риске кредитного пузыря

Экономист Беляев предупредил о риске кредитного пузыря в России

Реструктуризация долга для заемщиков сегодня практически невозможна из-за высоких ключевых ставок Центрального банка. Ввиду этого, а также отсрочек по платежам и других полумер в России велик риск кредитного пузыря. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Население сегодня очень закредитовано. По данным ЦБ, который отслеживает ситуацию, у многих людей задолженность превышает не то что 50, а даже 80 процентов дохода. Это тяжелое предбанкротное состояние. Мы пришли к такому положению не сразу, а постепенно: большая часть закредитованности образовалась из-за того, что заемщики и банки не были озабочены проблемой урегулирования долговых обязательств. Новые кредиты выдавались для того, чтобы закрыть старые. И так по несколько раз», — сказал Беляев.

Новые кредиты, по словам экономиста, выдавались под более тяжелые условия. Формально предыдущий долг был закрыт, но новый оказывался бомбой замедленного действия. Реструктуризация, к которой раньше прибегали для того, чтобы снизить долговую нагрузку, сегодня также невозможна.

Раньше можно было увеличить срок оплаты кредита и снизить ежемесячные выплаты, сумму процента. Это могло облегчить финансовые проблемы по обслуживанию долга. Но с текущими ставками реструктуризация немыслима. Конечно, есть какие-то временные отсрочки, кредитные каникулы, но это именно отсрочка, а не решение проблемы Михаил Беляев экономист

Беляев уверен: в настоящее время крайне серьезной становится проблема задолженности населения. Она коснется не только самих заемщиков, но и банков, ведь массовое банкротство чревато сложностями для финансовых организаций, вплоть до отзыва лицензий.

«Это кредитный пузырь. Люди брали кредит на кредит, была агрессивная реклама. Но высокая ключевая ставка сегодня создает еще больше препятствий в разных направлениях», — заключил экономист.

По состоянию на ноябрь банкротство угрожает почти 20 процентам заемщиков в России. Число потенциальных неплатежеспособных лиц среди такой категории граждан резко увеличилось на 11 процентов и достигло 9,79 миллиона человек