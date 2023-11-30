В России резко выросли риски банкротства заемщиков

«Ъ»: потенциальное банкротство грозит почти 20 % заемщиков в России

По состоянию на ноябрь 2023 года банкротство угрожает почти 20 процентам заемщиков в России. Число потенциальных неплатежеспособных лиц среди такой категории граждан резко увеличилось на 11 процентов и достигло 9,79 миллиона человек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом риск угрожает не только заемщикам банков, но и микрофинансовых организаций (МФО), уточнили аналитики. На начало последнего месяца осени суммарная задолженность физических лиц, у которых просрочка по кредитам и займам составляла 90 дней и более, оказалась на уровне в 6,33 триллиона рублей.

Для сравнения, годом ранее число потенциальных банкротов в стране оценивалось в 8,81 миллиона человек с общей задолженностью в 5,68 триллиона рублей. Таким образом, за 12 месяцев размер проблемных долгов вырос на 0,65 триллиона рублей, а число потенциальных банкротов среди заемщиков — на 0,98 миллиона человек, следует из подсчетов ОКБ. Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе подобная тенденция в стране продолжится. Этому будет способствовать в том числе замедление темпов потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования.

В конце октября в Центробанке сообщили, что по итогам первого полугодия число заемщиков в России увеличилось на 2 миллиона человек, а их общее количество достигло 47 миллионов граждан. Таким образом, к концу июня заемщиком оказался почти каждый третий житель страны. За это время выросло число тех, кто имеет три кредита и более — суммарное количество подобных заемщиков оценивалось на тот момент в 11,2 миллиона человек.

На этом фоне руководство регулятора приняло решение с января 2024 года ужесточить лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80 процентов.