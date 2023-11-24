Некоторым россиянам станет сложнее взять кредиты

ЦБ РФ ужесточит лимиты на выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой

Банк России с января ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80 процентов, сообщается на сайте регулятора. Таким образом, некоторым россиянам уже с 2024 года занять у банка станет сложнее.

В ЦБ объяснили, что долги россиян быстрее всего растут перед банками, специализирующимися на предоставлении клиентам кредиток, причем в этом сегменте значительная часть кредитования (82 процента) осуществляется по картам, выданным еще до введения макропруденциальных лимитов (МПЛ). В то же время доля задолженности по кредитам с предельной долговой нагрузкой более 80 процентов снизилась на фоне их запуска с 34 до 31 процента, но пока остается высокой.

В связи с этим ради ускорения перехода к более сбалансированной структуре кредитования Центробанк ужесточает МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. Для остальных кредитов лимит также ужесточается, но в меньшей степени.

Вопрос о том, каким показатель будет с апреля по июнь, Банк России решит в феврале 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

Ранее глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова выразила обеспокоенность ухудшением стандартов кредитования россиян и ростом выдачи займов высокозакредитованным гражданам. Отмечалось, что в последнее время банки стали в меньшей степени учитывать официальные доходы клиентов при решении вопроса о выдаче кредита.