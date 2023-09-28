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17:58, 28 сентября 2023Экономика

В ЦБ обеспокоились ростом закредитованности должников

В Центробанке обеспокоились ростом закредитованности россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центробанк обеспокоен ухудшением стандартов кредитования россиян и ростом выдачи займов высокозакредитованным гражданам, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Ее слова приводит ТАСС.

В последнее время банки стали в меньшей степени учитывать официальные доходы клиентов при решении вопроса о выдаче кредита. Это обусловлено ростом конкуренции финансовых организаций в борьбе за потенциального заемщика. «В результате у нас доля ПДН (показатель долговой нагрузки — прим. "Ленты.ру") 80+ в ипотеке стала больше, чем 40 процентов», — посетовала Данилова в ходе выступления на XX Международном банковском форуме.

При этом наличие проблемы роста доли кредитования высокозакредитованных граждан признают и в самих банках, добавила она. Однако этот фактор пока не привел к изменению «беспокоящей» динамики, заключила Данилова.

Ранее глава департамента ЦБ сообщила, что по итогам второго квартала 2023 года 71,7 процента от всех объемов ипотечных кредитов было выдано тем россиянам, которые уже тратят на жилищные займы свыше половины своего дохода. Подобные клиенты получили от финансовых организаций в общей сложности 843,2 миллиарда рублей. К 1 июля их обязательства перед банками по жилищным кредитам регулятор оценил в 9,52 триллиона рублей.

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    Анатолий Акулов
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