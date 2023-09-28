Почти три четверти новых ипотечников оказались уже закредитованными

ЦБ: во втором квартале 71,7% ипотеки выдали тратящим на кредиты свыше 50% дохода

Во втором квартале 2023 года 71,7 процента от всей ипотеки было выдано тем россиянам, которые уже тратят на кредите свыше половины своего дохода. О том, что почти три четверти новых ипотечников оказались закредитованными, со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности Центрального банка России (ЦБ) Елизавету Данилову сообщает РБК.

Эксперт отметила, что в ипотечном портфеле доля ссуд тратящим на кредиты более половины дохода клиентам уже оценивается в 60,8 процента. Речь идет о жилищных кредитах на новостройки и готовые квартиры, выданных клиентам с показателем долговой нагрузки (соотношения платежей по кредиту к ежемесячному доходу) свыше 50 процентов.

По данным ЦБ, за период с апреля по июнь текущего года российские банки одобрили физлицам жилищных кредитов на 1,18 триллиона рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала составил 15,65 триллиона рублей. Следовательно, заемщикам, которые уже тратят на кредиты более половины дохода, выдали ипотеки суммарно на 843,2 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июля 2023-го их обязательства перед банками по жилищным кредитам оценили в 9,52 триллиона рублей.

Данилова рассказала, что в Центробанке пришли к выводу, что качество выдаваемых ссуд в ипотеке снижается сильнее, чем в сегменте необеспеченных кредитов. «В ипотеке у нас выдачи с показателем долговой нагрузки более 80 процентов превысили 40 процентов во втором квартале. К сожалению, не всегда банки используют официальные доходы заемщика при расчете ПДН», — поделилась информацией директор департамента регулятора. Специалист добавила, что в третьем квартале доля выдач ипотеки уже закредитованным россиянам, скорее всего, не уменьшится, так как в августе наблюдались рекордные темпы роста выдач, которые она связала в том числе с более свободными стандартами кредитования.

В заключение Данилова отметила, что за восемь месяцев нынешнего года ипотечное кредитование возросло на 18,5 процента — это незначительно меньше, чем по итогам всего 2022 года и говорит о перегреве рынка. При этом, по ее мнению, ипотечного пузыря в России пока не наблюдается. На данный момент жилищные кредиты есть у 10 миллионов человек, или 13 процентов работающего населения страны, причем доля просроченной ипотеки составляет лишь 0,6 процента портфеля. В будущем ЦБ планирует посмотреть на эффект от введенных надбавок к коэффициентам риска, подразумевающих, что на выдачу ипотечного кредита закредитованным заемщикам банку понадобится больше капитала, а также на рост минимального первоначального взноса по основным государственным программам с 15 до 20 процентов. При необходимости регулятор намерен поставить вопрос о необходимости внедрения прямых количественных ограничений на выдачу жилищных кредитов.

В сентябре аналитики ЦИАН пришли к выводу, что после повышения ключевой ставки россияне в городах-миллионниках, как ожидается, будут тратить на обслуживание ипотечного кредита в среднем 51 процент дохода, или 52,7 тысячи рублей.