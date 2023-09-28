Почти три четверти новых ипотечников оказались уже закредитованными
Во втором квартале 2023 года 71,7 процента от всей ипотеки было выдано тем россиянам, которые уже тратят на кредите свыше половины своего дохода. О том, что почти три четверти новых ипотечников оказались закредитованными, со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности Центрального банка России (ЦБ) Елизавету Данилову сообщает РБК.
Эксперт отметила, что в ипотечном портфеле доля ссуд тратящим на кредиты более половины дохода клиентам уже оценивается в 60,8 процента. Речь идет о жилищных кредитах на новостройки и готовые квартиры, выданных клиентам с показателем долговой нагрузки (соотношения платежей по кредиту к ежемесячному доходу) свыше 50 процентов.
По данным ЦБ, за период с апреля по июнь текущего года российские банки одобрили физлицам жилищных кредитов на 1,18 триллиона рублей, а объем ипотечного портфеля по итогам квартала составил 15,65 триллиона рублей. Следовательно, заемщикам, которые уже тратят на кредиты более половины дохода, выдали ипотеки суммарно на 843,2 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июля 2023-го их обязательства перед банками по жилищным кредитам оценили в 9,52 триллиона рублей.
Данилова рассказала, что в Центробанке пришли к выводу, что качество выдаваемых ссуд в ипотеке снижается сильнее, чем в сегменте необеспеченных кредитов. «В ипотеке у нас выдачи с показателем долговой нагрузки более 80 процентов превысили 40 процентов во втором квартале. К сожалению, не всегда банки используют официальные доходы заемщика при расчете ПДН», — поделилась информацией директор департамента регулятора. Специалист добавила, что в третьем квартале доля выдач ипотеки уже закредитованным россиянам, скорее всего, не уменьшится, так как в августе наблюдались рекордные темпы роста выдач, которые она связала в том числе с более свободными стандартами кредитования.
В заключение Данилова отметила, что за восемь месяцев нынешнего года ипотечное кредитование возросло на 18,5 процента — это незначительно меньше, чем по итогам всего 2022 года и говорит о перегреве рынка. При этом, по ее мнению, ипотечного пузыря в России пока не наблюдается. На данный момент жилищные кредиты есть у 10 миллионов человек, или 13 процентов работающего населения страны, причем доля просроченной ипотеки составляет лишь 0,6 процента портфеля. В будущем ЦБ планирует посмотреть на эффект от введенных надбавок к коэффициентам риска, подразумевающих, что на выдачу ипотечного кредита закредитованным заемщикам банку понадобится больше капитала, а также на рост минимального первоначального взноса по основным государственным программам с 15 до 20 процентов. При необходимости регулятор намерен поставить вопрос о необходимости внедрения прямых количественных ограничений на выдачу жилищных кредитов.
В сентябре аналитики ЦИАН пришли к выводу, что после повышения ключевой ставки россияне в городах-миллионниках, как ожидается, будут тратить на обслуживание ипотечного кредита в среднем 51 процент дохода, или 52,7 тысячи рублей.