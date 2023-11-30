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12:00, 30 ноября 2023Мир

Кремль раскритиковал программу сотрудничества НАТО и Украины

Песков: Москве не понравилась очередная программа сотрудничества НАТО и Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Москве не понравилась очередная программа сотрудничества НАТО и Украины. С критикой программы выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества», — сказал представитель Кремля.

По его словам, НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной, это не нравится. Действия НАТО носят достаточно провокационный характер по отношению к опасениям России о безопасности, добавил Песков.

Ранее Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год. Отмечается, что стороны также затронули тему реформ, которые Киев должен провести для сближения с альянсом.

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      Виктория Кондратьева
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