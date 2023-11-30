Лада Дэнс рассказала о покупке квартир в Прибалтике

Лада Дэнс рассказала о бизнесе по перепродаже квартир в Прибалтике

Певица и актриса Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) рассказала, что в прошлом она занималась бизнесом, суть которого заключалась в покупке, а затем перепродаже квартир в странах Прибалтики. Подробностями она поделилась в интервью с aif.ru.

Дэнс сообщила, что недавно приобрела земельный участок в Сочи, при этом подходящий ей вариант нашелся лишь через год. Решение о том, что деньги в недвижимость лучше вкладывать в родной стране, она приняла после неудачной попытки вести бизнес по перепродаже квартир в Прибалтике.

«Я покупала недвижимость, приводила в порядок и продавала. Но в итоге меня кинули мой же юрист и уважаемая вроде семья, глава которой был депутатом. Выяснилось, что я платила непонятно за что. Все потеряла», — с досадой отметила певица.

Ранее звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов сообщил о том, что переехал в загородный дом со студией звукозаписи в Подмосковье вместе с беременной невестой.