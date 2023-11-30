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06:10, 30 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении ВС России первого Leopard 1A5 в зоне СВО

Минобороны: ВС России уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне проведения СВО

Фото: Thomas Imo / Global Look Press

Российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«В очередной раз отмечены успешные эффективные действия военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), который уничтожил танк Leopard 1A5», — подчеркнул замкомандующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться к переднему краю обороны российских войск, но это им не удалось. Уничтожившие танк российские бойцы рассказали, что поджидали танк более двух недель.

Бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ вручили денежный сертификат на 700 тысяч рублей, а также государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Ранее стало известно, что ВСУ отправили на фронт танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты.

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      Марина Совина
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