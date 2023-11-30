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19:49, 30 ноября 2023Путешествия

Летевший в Дубай самолет совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем

Самолет Air Algerie совершил вынужденную посадку в Алжире из-за двигателя

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Дубай пассажирский самолет Air Algerie совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает The Aviation Herald.

Уточняется, что лайнер вылетел из Алжира в ОАЭ, когда экипаж заметил вибрации. В результате пилотам пришлось приземляться с одним рабочим двигателем, так как второй отключили.

«Послеполетный осмотр выявил серьезные повреждения лопаток турбины высокого давления, которые также повредили лопатки турбины низкого давления ниже по потоку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у пассажира рейса российской авиакомпании из Коломбо (Шри-Ланка) в Москву заподозрили лихорадку денге. До окончания рейса больного мужчину отсадили от попутчиков, а по прибытии осмотрели и вывели из самолета.

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      Зарина Дзагоева
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