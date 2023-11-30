Московская школьница боялась подхватить ОРВИ и попала в реанимацию

Shot: в Москве 14-летняя школьница боялась подхватить ОРВИ и отравилась

В Москве 14-летняя школьница боялась подхватить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) и попала в реанимацию с отравлением. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Девочку увезли на скорой из квартиры. Врачи поставили ей диагноз «острое отравление противовирусными препаратами». Подростку успели вовремя промыть желудок. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отец школьницы рассказал, что противовирусные препараты находились в ее комнате. Он отметил, что несовершеннолетняя их часто принимала для профилактики. Родители в этом ничего предосудительного не видели. Сотрудники столичной полиции начали проверку.

Ранее в Балашихе 14-летняя девочка оказалась в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением.

