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08:43, 30 ноября 2023Россия

Московская школьница боялась подхватить ОРВИ и попала в реанимацию

Shot: в Москве 14-летняя школьница боялась подхватить ОРВИ и отравилась

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве 14-летняя школьница боялась подхватить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) и попала в реанимацию с отравлением. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Девочку увезли на скорой из квартиры. Врачи поставили ей диагноз «острое отравление противовирусными препаратами». Подростку успели вовремя промыть желудок. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отец школьницы рассказал, что противовирусные препараты находились в ее комнате. Он отметил, что несовершеннолетняя их часто принимала для профилактики. Родители в этом ничего предосудительного не видели. Сотрудники столичной полиции начали проверку.

Ранее в Балашихе 14-летняя девочка оказалась в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением.

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      Анна Щербакова
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