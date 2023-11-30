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05:21, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Маск отказался голосовать за Байдена на выборах

NYT: Маск заявил, что не станет голосовать на президентских выборах за Байдена
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что не намерен голосовать за действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства, запланированных на ноябрь 2024 года. Об этом он высказался на конференции, организованной газетой The New York Times (NYT).

«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», — отметил он.

При этом бизнесмен отказался подтверждать, планирует ли он голосовать за экс-президента США Дональда Трампа. «Я имею в виду, что это определенно сложный выбор», — заключил Маск.

Ранее Маск высмеял возраст Байдена. Соответствующий комментарий он оставил под публикацией пользователя, который разместил видео с «зависшим» лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.

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      Марина Совина
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