На Wildberries зафиксировали рекордную сумму за отказ от товара

Покупатели зафиксировали на сайте российского маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На размещенном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплексы с указанием цен. При этом видно, что стоимость их возврата составляет одну тысячу рублей.

Отмечается, что предыдущая рекордная сумма за отказ от покупки составила 500 рублей.

Ранее стало известно, что Wildberries поднял цену за возврат товара в два раза. Ранее стоимость данной функции составляла от 50 до 100 рублей за одну позицию. Теперь стоимость возврата непонравившейся покупки выросла до 200 рублей. Кроме того, вещи, оцененные в сумму до 100 рублей, вернуть нельзя, поскольку их стоимость равна цене возврата.