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17:10, 30 ноября 2023Ценности

Wildberries поднял цену за возврат товара в два раза

Цена за возврат товара на Wildberries выросла до 200 рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский маркетплейс Wildberries поднял цену за возврат товара в два раза. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, ранее стоимость данной функции составляла от 50 до 100 рублей за одну позицию. При этом выяснилось, что теперь возврат непонравившейся покупки вырос до 200 рублей.

Также стало известно, что вещи, оцененные в сумму до 100 рублей, вернуть нельзя, поскольку их стоимость равна цене возврата.

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Среди прочего, отмечается, что при последней прокурорской проверке Wildberries разрешили требовать компенсацию за возврат товара исключительно в случае низкой доли выкупа клиентом, большого расстояния транспортировки или особенностей изделий.

Ранее в ноябре сообщалось, что Wildberries начнет скрывать отрицательные отзывы клиентов. По данным Mash, таким образом онлайн-платформа не хочет показывать комментарии, которые приносят ей плохую репутацию.

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      Екатерина Ештокина
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