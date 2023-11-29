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14:25, 29 ноября 2023Ценности

Wildberries начнет скрывать отрицательные отзывы клиентов

Mash: Wildberries будет скрывать отрицательные отзывы клиентов не по теме товара

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представители российского маркетплейса Wildberries уведомили партнеров, что начнут скрывать отрицательные отзывы не по теме товара или продавца. По данным Mash, таким образом онлайн-платформа хочет не показывать комментарии, которые приносят ей плохую репутацию.

«Скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга, и их не увидят покупатели», — говорится в письме для партнеров.

Издание сообщает, что платформа хочет повысить лояльность продавцов и уменьшить количество негатива в отношении работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), проблем на складах и платных возвратов товара.

Ранее в июне представители Wildberries опровергли запрет на отрицательные отзывы под товарами. Сотрудники маркетплейса отмечали, что для защиты продавцов от недобросовестной конкуренции искусственный интеллект может фильтровать односложные отзывы, напоминающие спам.

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      Анастасия Алимпиева
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