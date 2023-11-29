Wildberries начнет скрывать отрицательные отзывы клиентов

Mash: Wildberries будет скрывать отрицательные отзывы клиентов не по теме товара

Представители российского маркетплейса Wildberries уведомили партнеров, что начнут скрывать отрицательные отзывы не по теме товара или продавца. По данным Mash, таким образом онлайн-платформа хочет не показывать комментарии, которые приносят ей плохую репутацию.

«Скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга, и их не увидят покупатели», — говорится в письме для партнеров.

Издание сообщает, что платформа хочет повысить лояльность продавцов и уменьшить количество негатива в отношении работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ), проблем на складах и платных возвратов товара.

Ранее в июне представители Wildberries опровергли запрет на отрицательные отзывы под товарами. Сотрудники маркетплейса отмечали, что для защиты продавцов от недобросовестной конкуренции искусственный интеллект может фильтровать односложные отзывы, напоминающие спам.