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13:29, 16 июня 2023Ценности

В Wildberries опровергли запрет на отрицательные отзывы под товарами

Wildberries: данные о фильтрации негативных отзывов не соответствуют действительности

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Представители Wildberries опровергли запрет на отрицательные отзывы под товарами. Соответствующую информацию публикует официальный Telegram-канал пресс-службы маркетплейса.

Сотрудники онлайн-платформы заявили, что данные о фильтрации негативных отзывов на товары не соответствуют действительности. Отмечается, что для защиты продавцов от недобросовестной конкуренции искусственный интеллект может фильтровать односложные отзывы, похожие на спам или фрод.

«Реальные покупатели оставляют более развернутые ответы. Например, "кофе горчит и невкусный, мне не понравился". Кроме того, в отзывах также недопустимы ненормативная лексика и оскорбительные высказывания», — уточняется в публикации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что покупатели не могли оставить на маркетплейсе негативные комментарии на покупки. При попытке написать отрицательный отзыв сайт выдавал ошибку. Сначала работники компании ответили, что фразы модерируются правилами площадки. Затем, по их словам, причиной невозможности оставить отзыв стала ненормативная лексика, которую использовали клиенты. Представители заявили, что собрали инженеров, которые починили алгоритмы встроенного на сайте искусственного интеллекта, запрещавшего оставлять негативные комментарии.

В июне Wildberries упростил возврат денег покупателям за бракованные товары. Как утверждалось в сообщении, если покупатель получил продукцию с дефектами, то ее теперь можно вернуть менеджеру пункта выдачи заказов или курьеру, объяснив проблему.

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    Екатерина Ештокина
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