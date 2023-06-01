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13:00, 1 июня 2023Ценности

Wildberries упростил возврат денег покупателям за бракованные товары

Wildberries: деньги за возврат товаров с браком будут поступать покупателям автоматически

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Wildberries упростил возврат денежных средств за бракованные товары. Соответствующий пост появился в Telegram-канале маркетплейса.

Как утверждается в сообщении, если покупатель получил продукцию с дефектами, то ее теперь можно вернуть менеджеру пункта выдачи заказов или курьеру, объяснив проблему. После того как вещь прибудет обратно на склад, то деньги за нее поступят на баланс автоматически.

«Эти средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту», — пояснили представители компании.

В мае глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину введения платного возврата для покупателей. Генеральный директор компании в ходе Евразийского экономического форума рассказала, что данная мера применена для борьбы с теми, кто страдает зависимостью от импульсивных покупок.

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    Мария Винар
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