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14:08, 24 мая 2023Ценности

Глава Wildberries Бакальчук назвала причину введения платного возврата

Глава Wildberries Бакальчук заявила, что платный возврат введен для шопоголиков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину введения платного возврата для покупателей. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор компании в ходе Евразийского экономического форума рассказала, что данная мера применена для борьбы с теми, кто страдает зависимостью от импульсивных покупок. «Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли», — заявила она.

В январе сообщалось, что Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Однако в компании опровергли эту информацию, подчеркнув, что при обнаружения брака создается заявка на проверку товара, а стоимость обратной доставки компенсирует продавец.

Позже суд признал неправомерной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области Николай Дрозд объяснил, что в случае, если покупатель обнаружил у приобретенной вещи недостатки, не оговоренные продавцом, он имеет право требовать замену на продукцию той же марки, либо другой — с перерасчетом стоимости.

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Мария Винар
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