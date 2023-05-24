Глава Wildberries Бакальчук назвала причину введения платного возврата

Глава Wildberries Бакальчук заявила, что платный возврат введен для шопоголиков

Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину введения платного возврата для покупателей. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор компании в ходе Евразийского экономического форума рассказала, что данная мера применена для борьбы с теми, кто страдает зависимостью от импульсивных покупок. «Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли», — заявила она.

В январе сообщалось, что Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Однако в компании опровергли эту информацию, подчеркнув, что при обнаружения брака создается заявка на проверку товара, а стоимость обратной доставки компенсирует продавец.

Позже суд признал неправомерной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области Николай Дрозд объяснил, что в случае, если покупатель обнаружил у приобретенной вещи недостатки, не оговоренные продавцом, он имеет право требовать замену на продукцию той же марки, либо другой — с перерасчетом стоимости.