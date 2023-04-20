Суд вынес решение по иску о платном возврате брака на Wildberries

Суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries

Суд признал неправомерной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Маркетплейс с данным решением не согласен и планирует оспорить его. Об этом пишет РБК со ссылкой на замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области Николая Дрозда.

Как объяснил собеседник издания, в случае, если покупатель обнаружил недостатки у приобретенной вещи, не оговоренные продавцом, он имеет право требовать замену на продукцию той же марки, либо другой — с перерасчетом стоимости. Также можно потребовать безвозмездное устранение дефектов или

отказаться от покупки с возвращением ее полной стоимости.

Таким образом, взимая или удерживая денежные средства при отказе от бракованного товара, маркетплейс допускает нарушение действующего законодательства.

При этом в Wildberries заявляют, что суд не разобрался в обстоятельствах дела, кроме этого на заседании не присутствовали представители компании, так как не были извещены надлежащим образом. Представитель Wildberrie сообщил РБК, что после вступления в силу решения суда компания намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

При этом собеседник издания уточнил, что возврат бракованных товаров «был и остается бесплатным для покупателей». Однако полную стоимость обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а не потребитель.

Ранее сообщалось, что владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries потребовали от ретейлера полмиллиарда рублей через суд. С начала 2023 года к компании подали более 400 исков на 560 миллионов рублей.