Владельцы ПВЗ потребовали от Wildberries полмиллиарда рублей через суд

Владельцы ПВЗ потребовали от Wildberries 560 миллионов рублей через суд

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries потребовали от ретейлера полмиллиарда рублей через суд. Об этом сообщил генеральный директор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов на встрече с депутатами Госдумы и сторонами конфликта, подробности которой приводят «Ведомости».

Согласно данным из базы арбитражных судов «СПАРК-Интерфакс», с начала 2023 года к Wildberries подали более 400 исков на 560 миллионов рублей. Юрист, представляющий интересы недовольных работников, в ходе переговоров заявил, что большинство обращений связаны с исполнением обязательств по договорам.

По словам Ефимова, почти в половине случаев сотрудники оспаривают начисленные ботами маркетплейса штрафы, а в остальных — свою ответственность за потерянные или поврежденные товары. Сами представители ПВЗ на упомянутой встрече подтвердили наличие таких исков. При это детали дел они не раскрыли.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара. В Wildberries отрицали все обвинения и заявили, что сообщения о бунте преувеличены. Позднее маркетплейс начал увольнять протестующих сотрудников. К ситуации подключились сотрудники прокуратуры, в разрешении проблемы приняли участие депутаты Госдумы, а также глава Минтруда Антон Котяков. 16 марта в Wildberries заявили о принятии решения о временной заморозке механизма списаний за подмены с владельцев ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях.