Названа причина смерти сенатора Лебедева

Тимченко: сенатор от Нижегородской области Лебедев умер от инфаркта

Член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта. Об этом РИА Новости рассказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Законотворец также сообщил, что Лебедев будет похоронен в Нижнем Новгороде 2 или 3 декабря.

О смерти сенатора ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, назвав его легендой региона. Политик скончался на 61-м году жизни.