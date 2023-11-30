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21:19, 30 ноября 2023Россия

Названа причина смерти сенатора Лебедева

Тимченко: сенатор от Нижегородской области Лебедев умер от инфаркта

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта. Об этом РИА Новости рассказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Законотворец также сообщил, что Лебедев будет похоронен в Нижнем Новгороде 2 или 3 декабря.

О смерти сенатора ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, назвав его легендой региона. Политик скончался на 61-м году жизни.

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      Марина Совина
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