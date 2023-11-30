Умер член Совета Федерации

Нижегородский губернатор Никитин: умер член Совфеда от региона Лебедев

Скончался член Совета Федерации от Нижегородской области Владимир Лебедев. Об этом заявил губернатор российского региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Владимир Альбертович Лебедев умер. В регионе работал на руководящих должностях в "Нижновэнерго", "Лукойле", заместителем губернатора Нижегородской области. Был заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства. Легенда области», — написал Никитин.

По его словам, Лебедев умер в возрасте 60 лет. Губернатор выразил соболезнования близким и родным, а также тем, кто знал сенатора. Причины смерти политика глава области не уточнил.

В начале ноября после тяжелой болезни умер заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников. Бывший глава госкорпорации, сенатор Дмитрий Рогозин охарактеризовал его как талантливого экономиста и администратора. Овчинникову было 40 лет. В госкорпорации он работал с 2018 года.