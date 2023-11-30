Крупный производитель алкоголя стал меньше зарабатывать

Операционная прибыль французской Remy Cointreau за полгода упала на 43 %

Крупный французский производитель алкоголя Remy Cointreau стал меньше зарабатывать. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам первой половины 2023/2024 финансового года продажи владельца брендов Remy Martin, Metaxa и Cointreau сократились на 22,2 процента, до 636,7 миллиона евро. Операционная прибыль компании упала на 43 процента, до 169,1 миллиона евро. Операционная маржа сократилась на 9,8 процентного пункта, до 26,6 процента. Чистая прибыль производителя спиртного снизилась на 44,3 процента, до 113 миллионов евро.

В компании объяснили сокращение продаж тяжелой ситуацией на американском рынке, где из-за пандемии снизилось потребление, и на складах производителя скопились значительные запасы. Еще одной причиной стал рост процентных ставок в США. Руководство компании скорректировало прогноз на финансовый год — топ-менеджеры считают, что органические продажи снизятся на 15-20 процентов. После публикации отчета ценные бумаги компании подешевели на девять процентов, однако после отыграли падение.

В России впервые за семь лет продажи продуктов обогнали алкоголь. С января по сентябрь динамика продаж продуктов питания увеличилась на 3,8 процента год к году, а реализация алкоголя увеличилась на 3,3 процента. Подобным образом ситуация развивалась в 2016 году, когда темпы реализации еды восстанавливались после кризиса.

Как ранее сообщал Bloomberg, международные алкогольные бренды, приостановившие экспорт в Россию, не контролируют поставки в страну по параллельному импорту. Представитель Remy Cointreau пояснил, что представленные в российских магазинах напитки компании могут быть из запасов, оставшихся на складах после остановки отгрузок, или ввозиться из стран, которые помогают Москве обходить санкции.